Esra Dermancıoğlu “Bir Küçük Gün Işığı” dizisinde!

Dizinin İtalya'da başlayan çekimleri İstanbul'da son hızla devam ederken deneyimli oyuncu dizide Ümran karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ümran; köklü bir aileye mensup, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadındır. Ailesi onun tüm dünyasıdır. Çocuklarını korumak için yapmayacağı şey yoktur, gerekirse onları kendilerinden bile korumaya kararlıdır.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…