Önce Charlie Chaplin sonra korsan stili

ÜNLÜ popçu Hande Yener, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Konserin açılışını New York'ta klip çektiği yeni hiti 'İyi Ya' şarkısıyla yaptı. Yener; şapka, gözlük, baston ve özel tasarım demir büstiyeri ile kombinlediği kostümü ile dünya starlarını aratmadı. Yener'in açılış kostümüne hayranları 'Charlie Chaplin Hande' yorumları yaptı. 2,5 saat sahnede kalan Yener'e bir hayranı "Çok güzelsin. Emsalsizsin Hande" diye seslendi. Ünlü sanatçı ise "O sizin bana yansımanız, ayrıca biraz da saç-makyaj etkisi diyelim" sözleriyle karşılık verdi. Yener'in konserinde giydiği ikinci kostümü ise ise korsan stili olarak sıfatlandırıldı.