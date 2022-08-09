ŞereflikoçhisarBelediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali'nin kapanışında Uğur Işılak sahneye çıktı. Şereflikoçhisarlı olan Işılak'ı dinlemek için binlerce hemşehrisi meydanı doldurdu. Şarkılarını hemşehrileriyle söyleyen Işılak, vefanın önemine değindi: "35 yıldır sahnedeyim. Her sahnemde halk ozanlarımızdan 2 veya 3 ismin eserini söylerim. Onların açtığı yolda yürüyoruz, ozanlarımıza yer vermeden sahnemi bitirmem." Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik'in öncülüğünde gerçekleşen festivalde Işılak'tan sonra Irmak Arıcı sahneye çıktı. Uğur Işılak, sahne öncesinde ise adına yapılan Uğur Işılak Kültür Merkezi'nde hayranları ile buluştu.