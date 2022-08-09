Yenikapı’daki Sefo konserinde olay çıktı! Sefo konserinde sopalı ve yumruklu kavga...

Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali'nde sahne alan Sefo'nun konserinde, izleyiciler arasında birçok kez kavga çıktı. Tarafların sopa, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgaları güvenlik görevlileri ayırmakta zorluk çekti.





Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen İstanbul Festivali'nde 8 Ağustos gününde şarkıcı Sefo, dinleyenleriyle buluştu.