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Giriş Tarihi: 9.8.2022 21:46 Son Güncelleme: 9.8.2022 22:21

Yenikapı'daki Sefo konserinde olay çıktı! Sefo konserinde sopalı ve yumruklu kavga...

Yenikapı’daki Sefo konserinde olay çıktı! Sefo konserinde sopalı ve yumruklu kavga...

Yenikapı'da İstanbul Festivali düzenlendi. Bu hafta düzenlenen etkinlikte Sefo konseri,

Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali'nde sahne alan Sefo'nun konserinde, izleyiciler arasında birçok kez kavga çıktı. Tarafların sopa, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgaları güvenlik görevlileri ayırmakta zorluk çekti.



Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen İstanbul Festivali'nde 8 Ağustos gününde şarkıcı Sefo, dinleyenleriyle buluştu.

Sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemek için etkinlik alanına gelenler arasında bilinmeyen nedenlerle tartışmalar yaşandı.

Yenikapı'daki Sefo konserinde olay çıktı! Sefo konserinde sopalı ve yumruklu kavga... | Video

Konser devam ederken tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Konser alanındaki güvenlik görevlileri olayları durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan kavgalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Yenikapı'daki Sefo konserinde olay çıktı! Sefo konserinde sopalı ve yumruklu kavga...
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