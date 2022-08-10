‘Aşk, sevgi diye bir şey yok her şey dış görünüş!’

TÜP mide operasyonu sonrası tam 100 kilo vererek bambaşka biri olan Aslı Samat, Bebek'te görüntülendi. Samat, "Kilo verince hayatınız nasıl değişti?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çok daha rahatım, bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor. Oyuncuyum, gelen roller bile değişti. Birileri artık bana da dizide aşık olabiliyor. Eskiden olamazdı. Şişman bir kıza aşık olan birini gördünüz mü?" Oyuncu, kilo verdikten sonra karşı cinsin ilgisiyle ilgili de "Karşı cinsin eskiden bir davranışı yoktu ama şimdi var. Çünkü eskiden ben yoktum ama şimdi varım. İyi bir şey mi bundan emin değilim. İnsanları kandırmanın da bir anlamı yok aşk sevgi diye, her şey ilk baktığında dış görünüşle ilgili. Hâlâ balık etli olabilirim ama artık var olduğumu hissediyorum" dedi.SAMAT, estetik operasyonlara ne kadar harcadığı hakkında yöneltilen bir soruya da "Hiç hesaplamadım ama eskiden bir ev alınabilirdi bu paraya. Ben mecburdum, aslında biz estetik diyoruz ama sağlıkla ilgili bir şey bu" diye yanıt verdi.