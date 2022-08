Brezilyalı Jessica May artık bizden biri: Türk vatandaşı olarak ilk defilem

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen 9. Laleli Fashion Shopping Festival'in açılış defilesi önceki gün gerçekleşti. Defilede Tülin Şahin, Didem Soydan, Jessica May, Alona Kral, Ecem Çırpan ve Buse İskenderoğlu'na 50 model eşlik etti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi'nde 200 metrelik defile alanında 50 model, 100 kombinle moda severleri büyüledi.Tülin Şahin, "Tarihi caddede podyuma çıkmak özeldi. Laleli Türkiye'nin dünyaya açılan tekstil kapısı. O yüzden bu festival çok kıymetli" dedi. Jessica May, "Türk vatandaşı olarak çıktığım ilk defile. Bu defile benim için ayrı bir anlam taşıyor" diye konuştu. Buse İskenderoğlu ise "200 metrelik defile alanını yürümek ayrı bir keyifti" dedi. Halkın ilgi gösterdiği defilede telefonlarıyla modelleri görüntülemek isteyenler, ilginç görüntüler oluşturdu.