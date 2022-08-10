Gözleme ikramı için yolunu kestiler

ŞARKICI Nadide Sultan, Muğla'da 28'incisi gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali çerçevesinde sahneye çıktı. Konser sonrası dinlenmek üzere otele hareket eden araca binen Nadide Sultan, yolda ilginç bir durumla da karşı karşıya kaldı. Bölge halkının eli hamarat kadınları yaptıkları gözlemeyi ünlü sanatçıya vermek için aracın önüne geçti. Kadınlar önce aracı durdurdular sonra da Nadide Sultan'a gözleme ikram ettiler. Şarkıcı, "Önce ne oluyor diye biraz korktum. Ancak yöre halkının hamarat kadınlarının ellerinde gözleme olduğunu görünce derin bir nefes aldım" dedi.