Haberler Günaydın Haberleri Gözleme ikramı için yolunu kestiler
Giriş Tarihi: 10.8.2022

Gözleme ikramı için yolunu kestiler

Gözleme ikramı için yolunu kestiler
ŞARKICI Nadide Sultan, Muğla'da 28'incisi gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali çerçevesinde sahneye çıktı. Konser sonrası dinlenmek üzere otele hareket eden araca binen Nadide Sultan, yolda ilginç bir durumla da karşı karşıya kaldı. Bölge halkının eli hamarat kadınları yaptıkları gözlemeyi ünlü sanatçıya vermek için aracın önüne geçti. Kadınlar önce aracı durdurdular sonra da Nadide Sultan'a gözleme ikram ettiler. Şarkıcı, "Önce ne oluyor diye biraz korktum. Ancak yöre halkının hamarat kadınlarının ellerinde gözleme olduğunu görünce derin bir nefes aldım" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözleme ikramı için yolunu kestiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA