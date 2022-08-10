Hasret bitiyor! Atv’de yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar…

Kendi kuşağında rakipsiz, ekranların en başarılı arabulucusu "Esra Erol"

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Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.