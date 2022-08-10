‘Hediyeniz dev kasamdaki yerini alacak’

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Uşak'ta sahneye çıktı. Çevre illerden de gelen sevenleriyle buluşan Ersoy, bu konserinde kendi rekorunu da kırdı. 70 yaşındaki sanatçı hiç ara vermeksizin yaklaşık 4 saat sahnede kaldı.Bu arada Uşaklı bir hayranı, kendi altın madenlerinden çıkartılan iki parçadan oluşan ham altını Ersoy'a hediye etti. Hediye karşısında şaşıran ve hayranına teşekkür eden sanatçı, "Hiç ham altından hediye almamıştım, bu da diğerleri gibi dev kasamdaki yerini alacak" diye konuştu.