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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Hülya Avşar’dan yeni şarkı

Hülya Avşar’dan yeni şarkı
Hülya Avşar'ın yeni şarkısı 'Yapma Aşkım' 12 Ağustos Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Avşar'ın yapımcısı da olduğu şarkının söz müziği Sezgi Erciyas ve Sezgin Gezgin'e, aranjesi ise Sezgin Gezgin'e ait. Daha önce otobiyografik filmi 'Selfi'nin yapımcılığını yapan Hülya Avşar, bu yıl arka arkaya yayınladığı 'Sen Aşk mısın' ve 'Duydun mu?' şarkılarının da yapımcılığını yapmıştı. Yeni şarkısının kapak fotoları için Zeynel Abidin Ağgül'e poz veren Avşar kızı, yeni şarkısının klibini de yönetecek.
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Hülya Avşar’dan yeni şarkı
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