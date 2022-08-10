Kilyos sahilindeki atıklar Allen’i isyan ettirdi

Kilyosta ölü bir yunus balığı yavrusu gören Yasemin Kay Allen, sosyal medyada video paylaşarak tepki gösterdi. Yürüyüş için gittiği sahilde gördüğü atıklar ve karaya vurmuş yunusu görünce sinirlerine hakim olamayan oyuncu, Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı. Oyuncu, yayınladığı videoda şunları söyledi: "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz, içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum."