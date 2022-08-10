Minik hayranlarını sahneye çıkardı

Ünlü popçu Demet Akalın, Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserleri kapsamında sahneye çıktı. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Binlerce kişinin eğlenceye doyduğu gecede Akalın, minik hayranlarını da sahneye çıkardı. Şarkı bitiminde her biri ile kucaklaşan sanatçı, yıllar önce sahnesinde ağırladığı Edis ile yaşadığı anıya atıfta bulunarak "15 yıl sonra karşıma Edis olarak gelmeyin" diyerek güldürdü. Akalın konserin sonunda Sinan Akçıl'ı da sahnesinde misafir etti.