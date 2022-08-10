Nihat Doğan İranlı hayranıyla evlendi! Nihat Doğan’ın düğününde silahlı maganda kalabalığa aldırış etmedi!

HAVAYA ATEŞ ETTİ

Nihat Doğan ve Arzu isimli hayranına ait olduğu ileri sürülen düğün töreninde ünlü şarkıcı, sevdikleriyle halay çekiyor. O esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.

3 aylık hamile İranlı hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününde havaya ateş edildi | Video

Havaya ateş edildiği esnada halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görüldü.