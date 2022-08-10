Nihat Doğan İranlı hayranıyla evlendi! Nihat Doğan’ın düğününde silahlı maganda kalabalığa aldırış etmedi!

3 aylık hamile olduğu iddia edilen İranlı hayranı ile nikah masasına oturan Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği iddia edilen görüntüler tartışma yarattı. Türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi. Bebek bekledikleri iddia edilen çiftin düğününden görüntüler ortaya çıktı.
Eğlenen kalabalığın ortasında silahını çeken bir kişinin kalabalığa aldırış etmeden defalarca ateş ettiği görüntülere eleştiri yağdı. Damat Nihat Doğan'ın ise silah seslerini umursamadan halay çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
HAVAYA ATEŞ ETTİ
Nihat Doğan ve Arzu isimli hayranına ait olduğu ileri sürülen düğün töreninde ünlü şarkıcı, sevdikleriyle halay çekiyor. O esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.
3 aylık hamile İranlı hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününde havaya ateş edildi | Video
Havaya ateş edildiği esnada halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görüldü.
3 AYLIK HAMİLE İDDİASI
Sevim Alan ile ilişkisini noktalayan Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile nikah masasına oturdu. Apar topar evlenen çiftten Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Gizli kıyılan nikaha şahit olduğunu söyleyen müzisyen Erol Köse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.