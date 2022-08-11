Alpay, 55. sanat yılını açıkhava’da kutladı

TÜRK pop müziğinin duayen yorumcusu Alpay, 55. sanat yılını Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sevenleriyle kutladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan 87 yaşındaki sanatçı, performansıyla müzikseverlerden büyük alkış aldı. Birçok şarkısının hikayesini de sahnesinde paylaşan Alpay, 'Fabrika Kızı', 'Gitme', 'Yanımda Kal' gibi klasiklerini her yaştan ziyaretçisi ile birlikte söyledi. Müzikseverler Alpay şarkıları ile kimi zaman romantizm rüzgârına, kimi zaman flamenko esintilerine kapıldı. Usta sanatçı, 'Alpay'a Saygı' albümünde yer alan sanatçı dostlarıyla da ilk kez Açıkhava'da bir araya geldi. Alpay klasiklerini Mirkelam, Kubat, Sedat Yüce, Cemil Demirbakan ve Hülya Yıldız kendine has yorumlarıyla söyledi.