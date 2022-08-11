Cem Adrian’ın kostümlerinin geliri iki yardım derneğine...

Şarkıcı Cem Adrian, kendisi için hazırlanan özel gömleklerin gelirinin çocuklara bağışlanacağını söyledi. Şarkıcı önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımda şöyle yazdı: "Neredeyse her biri benim tarafımdan seçilmiş kumaşlardan, bana özel dikilen bu gömlekler, geliri yıllardır destekçisi ve takipçisi olduğum Umuttan Çocuklar Derneği ve Köy Okullarına Yardım Projesi'ne bağışlanmak üzere satışa sunulacak, biraz daha giyildikten sonra... Kostüm benim için önemli detaylardan biri. Bunların dünyaya ve doğaya daha az yük olmalarını, hatta değerli projelere finans kaynağı olmalarını istedim. Bütün kostümlerimi doğru bir amaç için kullanmaya kadar verdim."