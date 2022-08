Hasret bitiyor yeni sezon başlıyor

Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', 29 Ağustos Pazartesi günü atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak. Hafta içi her gün saat 10.00'ndan itibaren Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Kendi kuşağında rakipsiz, ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol da bu pazartesi yeni sezonun ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Erol sürprizlerle dolu formatıyla bu sezon da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulacak. Program hafta içi her gün 16.00'da atv'de olacak.Ekranların sevilen programı 'Mutfak Bahane' yeni sezonu ile bomba gibi geri dönüyor. Birçok yenilikle ekrana dönecek olan 'Mutfak Bahane' yeni sunucusu Derya Taşbaşı ile sezona merhaba diyecek, sezon boyunca yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Program, hafta içi her gün saat 14.00'te ekranda.