‘Mutsuz ekibin çektiği filmler kötü oluyor’

RAŞİT Çelikezer'in yönettiği, Algı Eke ve Alper Saldıran'ın başrollerini paylaştığı 'Sil Baştan Kaynanam' filminin Sivas'taki çekimleri tamamlandı. Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter gibi sevilen oyuncuların da yer aldığı filmin yönetmeni Çelikezer, şöyle konuştu: "Beklediğimizden daha iyi hava şartlarıyla karşılaştık, Sivas'ın çok yardımsever ve içten bir halkı var. Hepsine teşekkür ediyorum. 'Filmin devamını hemen çekelim' diye aramızda espri yapıyoruz. Bu sıcaklığın perdeye yansıyacağını düşünüyorum. Kötü ya da sevilmeyen filmlerde emin olun ekip mutsuz çalışmıştır."