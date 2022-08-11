Haberler Günaydın Haberleri 'Nostalji Kraliçesi' Muazzez Ersoy'a 63. yaş gününde dudak uçuklatan hediye! Değeri 180 bin euro!
Giriş Tarihi: 11.8.2022 07:45 Son Güncelleme: 11.8.2022 08:11

'Nostalji Kraliçesi' Muazzez Ersoy'a 63. yaş gününde dudak uçuklatan hediye! Değeri 180 bin euro!

’Nostalji Kraliçesi’ Muazzez Ersoy’a 63. yaş gününde dudak uçuklatan hediye! Değeri 180 bin euro!

Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, yeni yaşına Bodrum'da girdi. 63 yaşına basan Muazzez Ersoy arkadaşlarıyla gittiği mekanda gönlünce eğlendi. Pastasını dua ettikten sonra kesen Muazzez Ersoy'un kolundaki 180 bin euroluk pırlantalarla bezeli saati kimin hediye verdiği merak konusu oldu.

Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, yeni yaşına Bodrum'da girdi. Ailesi ve yakın dostları ile Bodrum'da deniz kıyısında akşam yemeğinde buluşan usta yorumcunun pastasını kesmeden önce uzun uzun dua etmesi dikkat çekti.

Gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Ersoy, kimseyi kırmadan şarkılara Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti.

Ersoy'un kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı saat dikkat çekerken, ısrarlara rağmen kimin hediyesi olduğunu söylemedi.

Özel yapım saatin değerinin 180 bin Euro olduğu öğrenildi.

Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde yaptığı açıklamayla sevenlerini güldürmüştü. İşte o açıklama...

"Kocasız hayat oh ne rahat. Hesap soran yok, 'Nerede kaldın?' diyen yok. Bundan daha rahat bir hayat var mı? Bak sahneden ineceğim yarın evime Bodrum'a gideceğim mesela, karışan hiç yok."

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'Nostalji Kraliçesi' Muazzez Ersoy'a 63. yaş gününde dudak uçuklatan hediye! Değeri 180 bin euro!
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