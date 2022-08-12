3 yıl sonra 3 yeni şarkı

TÜRK rock müziğinin sevilen grubu Seksendört, 3 yıllık bir aranın ardından kuruluş kadrosu ile tekrar bir araya geliyor. Grup, yakında yayınlayacakları 3 yeni şarkının yanı sıra eylül sonunda dönüşlerini kutlayacakları büyük bir konserin de müjdesini verdi. Pandemi öncesinde solo projelerini gerçekleştirmek üzere çalışmalarına ara veren grup, gitarda Arif Erdem Ocak, bas gitarda İsmail Okan Özen, davulda Serter Karadeniz ve vokalde Tuna Velibaşoğlu'nun bulunduğu ilk kadronun tekrar bir araya gelmesi ile sevenlerine de büyük bir sevinç yaşattı.