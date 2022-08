Genç yıldız Ecrin Su Çoban'ın başrol oynadığı 'Masal Şatosu: Gizemli Misafir'in galası yapıldı. Çocukların akın ettiği galaya katılanlar arasında Sinan Akçıl da vardı. Çocukların elinden tutarak poz veren Akçıl, "Şu andan itibaren 4 çocuk istiyorum. Karar verdim. Kimden yapacağıma da düşünmeye başlıyorum" dedi. Akçıl, muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna da "Her an bir sihir olabilir. Her an birisiyle evlenip, 4 çocuğum olabilir. Kalabalık aile istiyorum. Evliliğe sıcak bakıyorum. Güzel bir deneyim yaşadım ama daha güzellerine hazırım" diye yanıt verdi.