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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Ayşe Kulin, Urla’da yeni kitabını imzalıyor

Ayşe Kulin, Urla’da yeni kitabını imzalıyor
URLA'DA kültür sanatı doyasıya yaşatan D&R, birbirinden ünlü isimleri imza günlerinde konuk etmeyi sürdürüyor. Yazdığı biyografik eserler ve romanları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ayşe Kulin, 'Doğdum. Kızdım' isimli kitabının imza gününde okurlarıyla buluşuyor. Kulin, bugün D&R Bamboo AVM Urla mağazasında saat 18.00'de başlayacak etkinlikte, tüm kitaplarını imzalayacak. Kulin'in ince öykü kitabı 'Doğdum. Kızdım', kadın şiddetine, kadın cinayetlerine ve istismar edilen çocuklara dikkat çekiyor.
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Ayşe Kulin, Urla’da yeni kitabını imzalıyor
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