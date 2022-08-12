Değerli eşyalarını kanser hastalarına bağışladılar

SANAT dünyasının ünlüleri değerli eşyalarını Türk Kanser Derneği için bağışlıyor... Proje kapsamında; Türk Sanat Müziği'nin usta seslerinden Müzeyyen Senar'ın ailesi tarafından projeye bağışlanan, 1950 yılında oynadığı reklamda yer alan radyo gibi birçok 'ünlü obje' bir dekorasyon merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Oktay Kaynarca, Bülent Ersoy, Buray, Türkan Şoray, Hamdi Alkan, ve Linet'in de bulunduğu 20'ye yakın ünlü ismin evlerinden alınan objeler, 6-23 Ekim tarihleri arasında sergilenecek.