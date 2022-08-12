Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel: Hayatıma biri giriyor yeni bir heyecanım var

Oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda boşandığı Hamdi Alkan'ın kendisini sosyal medyadan engellediği hatırlatılan Görgüzel, "Artık bu konuları konuşmanın bir anlamı yok. Hiç bakmadım, engelimi kalırmış mı kaldırmamış mı diye" dedi. Yeni bir aşka yelken açmak üzere olduğunu müjdeleyen Görgüzel, "Benim hayatıma galiba yeni biri girmek üzere. Yeni bir sürpriz, yeni bir güzel haber verebilirim size. Yeni bir heyecanım var" diye konuştu.SELEN Görgüzel, Ahu Yağtu'nun Cem Yılmaz'dan yüksek miktarda nafaka almak için icra takibi başlatmasına tepki göstererek şunları söyledi: "Ben şahıs üzerinden vermiyorum bu tepkiyi. Bu tepkiyi genel olarak evliliği bir ticaret olarak gören hemcinslerim için verdim. Çünkü evlilik kurumu bir ticarethaneye döndü. Bu tarz ilişkiler artık çirkinleştiriyor evliliği. 10 ay evli kal, bir sene evli kal, ondan sonra adamın hayatındaki bütün emeği için hak iddia et. Bu bence çok ahlaksızca bir şey."