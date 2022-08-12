Işıl Yücesoy’dan rol arkadaşlarına övgü dolu sözler ‘iyi ki tanıdım sizleri’

Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikâyesine imza attığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde rol alan usta oyuncu Işıl Yücesoy'dan genç meslektaşlarına övgü! Çekimleri devam eden ve yeni sezonda atv'de yayınlanacak dizide 'Gülendam' karakterini canlandıran Yücesoy; dizide rol alan Burcu Binici, Ziya Kürküt ve Kerem Kupacı ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Yücesoy'un "Beni sonsuz bir dostlukla, sevgi ve saygıyla kucaklayan, sarıp sarmalayan dostlara teşekkürler. İyi ki tanıdım sizleri" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden de beğeni topladı.