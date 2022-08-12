‘Leyla Hanım’a bir ödül de Berlin’den

Katıldığı uluslararası festivallerde adından söz ettiren 'Leyla Hanım' belgeseli bu kez Berlin'de ödüle layık görüldü. Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan'ın hayatını konu alan yapımın yönetmeni İlke İşisağ, geçtiğimiz günlerde Berlin Indie Film Awards'ta uzun metraj belgesel dalında 'En İyi Yönetmen' seçildi. Genç yönetmen, "Türk siyasetinde çok önemli bir yeri olan, hatta birçok kadının siyasete atılmasına da öncülük etmiş olan Leyla Atakan'ın yaşamını çok yakından inceleyebilmek benim için muhteşem bir deneyimdi" diye konuştu. Bu tarihi filmde Leyla Atakan'ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor.