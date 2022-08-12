Masal Şatosu’nın genç yıldızı Ecrin Su Çoban’dan samimi itiraflar! “Serenay Sarıkaya gibi olmayı çok isterim”

YouTube yüklediği bir video ile hayatının dönüm noktasını yaşayan Ecrin Su Çoban, elde ettiği takipçi ve izlenme rakamlarıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 'Masal Şatosu' filmiyle oyunculuk kariyerinin adımlarını atan, 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla şarkıcılığa göz kırpan Çoban; bir yandan da YouTube'da paylaştığı videolarla ses getiriyor. Ecrin Su Çoban, hayatına dair tüm merak edilenlerini Sabah'ın YouTube kanalına anlattı. İşte o röportajın detayları…

-"Masal Şatosu: Gizemli Misafir" filminin vizyona girmesine artık çok kısa bir süre kaldı. Heyecanlı mısın, nasıl hissediyorsun?

Çok heyecanlıyım. Bu ikinci filmimiz. Masal Şatosu'nun ikincisini çekiyor olmak çok gurur verici. Aynı atmosfer ama hepimiz artık büyüdük gençlik olayları, drama, aşk vs. çok heyecanlıyım.

-Neler bekliyor bizi filmde kısaca bahsetmek ister misin?

Filmi biz Hatay'da çektik. Görmeye çok alışık olmadığımız mekanlardı. Mağaralar, doğa, orman her şey var. O yüzden görsel şölenler bekliyor sizi diyebilirim.

-Var mı yaşadığın ilginç anlar, unutamadığın sahneler?

Set ortamı çok komik ve güzel geçti. Çünkü hepimiz çocuğuz bir sakarlığımız filan mutlaka oluyor. Biz Gülse ile sahne arkalarında sürekli bir şeyler kırıyoruz (gülüyor).