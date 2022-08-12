Onbinlerce genç ikilem ve pinhanı’yle eğlendi

Üsküdar Fest 2022 kapsamında Üsküdar ve İstanbul'un dört bir yanından gelen gençler, Harem Meydanı'nda önceki akşam İkilem ve Pinhani konserleriyle coştu. Pandemi döneminde hayatımıza giren ve çok sevilen İkilem grubu solistleri Serhat Karan ve Uğur Ateş şarkılarını on binlerce gençle birlikte seslendirdi. 'Bu Saatten Sonra', 'Zamansız Şarkılar' ve 'Geçemem Senden', grubun meydanı coşturan şarkıları oldu. İkilem'in ardından sahneye çıkan Pinhani de 'Bilir O Beni', 'Dünyadan Uzak' ve 'Beni Sen İnandır' gibi şarkılarıyla keyifli bir yaz konserine imza attı.