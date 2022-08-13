‘Annem kolumu kırdığımı sizden öğrenecek’

BİR süredir ekranlarda yer almayan oyuncu İbrahim Kendirci, kolu kırık bir şekilde ortaya çıktı. Bebek'te taksiye binerken objektiflere yansıyan Kendirci, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Oyuncu "Aman arkadaşlar, uzun süredir bu durumu annemden saklıyordum. Şimdi sayenizde öğrenmiş olacak" dedi. İbrahim Kendirci, "Kolunuzu nasıl kırdınız?" sorusuna da "Kaykay sürerken ufak kaza geçirdim ve kolumu kırdım" cevabını verdi. Oyuncu eylül ayında yeni projeler ile ekranlara döneceğini söyledi.