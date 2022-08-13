İyi ve kötünün savaşı ‘Akıncı’da başlıyor

Türkiye'nin ilk çizgi dizi animasyon süper kahramanı 'Akıncı' yakında MinikaGO'da başlıyor. 'Akıncı', kökleri Habil ve Kabil'e dayanan iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi anlatıyor. İyiliği, düzeni ve adaleti savunan Akıncı geleneğinin, çizgi dizi evrenindeki yansıması olan yapım, Türk süper kahramanımızın kötülük ve kaosu besleyen köklü zincir geleneğine karşı giriştiği büyük savunmanın hikayesi... Çizgi dizide beş kötüden oluşan Zincir, kadim kılıcın peşindeyken, Akıncı beyi Fatih ise yüzyıllardır var olan ve kılıçla şahlanan bir geleneği korumanın peşinde. Bir yandan bu amacına hizmet eden Akıncı diğer yandan da karşısına çıkan bağımsız kötülere de kendi yöntemleriyle engel oluyor.Zincir; medya, biyokimya, finans, silah ve bilişim alanlarında güçlü ancak Akıncı da yalnız değil. Kendi tasarladığı, adını alim ve mucit El-Cezeri'den alan Cezeri isimli yapay zeka ve Akıncı geleneğinden gelerek, yüzyıllar boyunca Akıncı beylerine hizmet etmiş bir ailenin son üyesi Orhan O'nun en büyük yardımcıları. Akıncı kadim bir geleneğin son temsilcisi olmasının yanında aynı zamanda kendi kostüm, ekipman ve araçlarını yapabilen bir teknoloji dehası. Adları kültürümüzden esinlenerek koyulan Miraş, Puyan ve Mercan adlı üç aracı, bileklerinde birer tatar yayı, belinde hilal yıldızları ve sırtında teknolojik bir sopası var.YAKLAŞIK 18 aylık bir çalışmanın ürünü olan ve artık sonuna yaklaşılan projede Türkiye, Rusya, Ukrayna, Mısır, Brezilya ve Arjantin'den toplamda 150 sanatçı yer aldı. 6 aylık bir Ar-Ge sürecinin ardından çekilmeye başlanan Akıncı'nın senaryosu Ali Hakan Kaya'nın kaleminden çıktı. Genel konseptleri Cannes Film Festivali'nden ödülle dönen bir sanat yönetmeni tarafından hazırlanan ve güçlü görselliğiyle dikkat çeken projenin yönetmenliğini de M. Ammar Gündüz yaptı. Animasyonları tamamen yerli olarak 2D ve 3D tekniklerle Türkiye'de yapılan Akıncı'nın müzikleri de başarılı ve deneyimli müzisyen Demir Demirkan'a ait.