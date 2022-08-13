Ödülüm 5 günlük tatil

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Üsküdar Fest, Harem etkinlik alanında Derya Uluğ konseriyle devam etti. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Uluğ, "Bizim için her konser heyecanlı. Ama Üsküdar'da olmak, gençlerle olmak daha bir heyecanlı. Bu akşam için çok güzel bir repertuvar hazırladık" dedi. Konserlerinde giydiği kıyafetlerle de ön planda olan Uluğ, şunları söyledi: "Ekip olarak her konsere ayrı özen gösteriyoruz. Kıyafet provaları için haftada 3-4 saat ayırıyorum, yaklaşık 100 kıyafet deniyorum. Yaptığımız iş işitsel ama görsel tarafı da bir o kadar önemli." Yoğun konser temposuna kısa bir ara vermeye hazırlanan Uluğ, "Bu kadar üretimin ardından biraz da tüketim hakkı kazandığımı düşünüyorum. Bu hafta sonu konserlerimin ardından 5 gün kendimi ödüllendireceğim. Benim için tatil demek, durmak demek, sessizlik demek, o şekilde bir tatil planladım" dedi. Festivalde yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla yeni bir rekor kırıldı.