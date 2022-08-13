‘Yıllar önce Arda Kural’a aşıktım’

Oyuncu Gizem Lidya Denizci, 'Yıldızlara Bak' filmi için kamera karşısına geçti. Doruk Tüzel'in yönettiği filmde Denizci'nin partneri ise yıllar sonra setlere dönen oyuncu Arda Kural. Denizci filmde 'Buket' karakterini canlandıracak, Kural da onun eşi Selim'e hayat verecek. 90'larda 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak tanınan Kural'a o dönem hayran olduğunu söyleyen Denizci, ünlü oyuncuyla aynı projede yer aldığı için duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi: "Arda'yla oynayacağımı ilk duyduğumda çok duygulandım. 90'larda bütün kız arkadaşlarımla birlikte ben de ona aşıktım. TV karşısında onun sahnelerini beklerdik."