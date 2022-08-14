‘Erkek Fatma gibiyim’

Şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Alaçatı'da konser verdi. Orkestrada vokalistlik yapan en küçük kardeşi Serkan Seki'nin de kendisini yalnız bırakmadığı gecede, konuklara eğlenceli bir program sundu. Seki'nin söylediği hareketli parçalarda sahne önüne gelen hayranları, şarkıları bağıra bağıra söyledi. Ünlü popçu, istek parçalara da yer verdi. Hayranlarıyla sohbet de eden Seki, "En küçüğümüz Serkan'ın yanı sıra yönetmenlik yapan ortanca kardeşim Serdar da var biliyorsunuz. Keşke ben erkek olaymışım, onlar da kız. Erkek Fatma'yımdır çünkü biraz. Onlar da adam gibi adamdır tabii ki. Kardeşlerimi beğenmediğimden değil kendimi erkek gibi yetiştirdiğimden söylüyorum bunları" dedi.