‘Gül Masalı’nda ‘Gonca’yı canlandıran Gülper Özdemir: Hayatım yaş günümde aldığım haberle değişti

Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Gülper Özdemir, eğitim hayatının bir kısmını da orada tamamlayıp, bu eğitimi Paris'te aldığı oyunculuk eğitimiyle taçlandırmış. Eğitim hayatını Amerika'daki Truman State University'de tamamlayan oyuncu, zaman içinde hem Türk hem Alman tiyatrolarında da sahne aldı. 30 yaşındaki Özdemir, şimdilerde atv ekranlarında yayınlanan 'Gül Masalı' dizisindeki 'Gonca' karakteriyle adından söz ettiriyor. Şamdan Plus dergisi, Özdemir'i bir günlüğüne dizi çekimlerinin sürdüğü Isparta'dan alıp İstanbul'a getirip keyifli bir çekim gerçekleştirdi.Senaryo bana tam doğum günümde geldi ve bunun ilginç olan tarafı ise senaryodaki benim karakterim de tam doğum gününde bir haber alıyor ve hikayesi o gün başlıyor. Isparta'ya gidiyor ve orada kalıyor. O açıdan biraz da aslında onunla aynı kaderi paylaşmış olduk.'Gonca'nın bir şeylerin peşinde koşması ve o yolculukta yaşadığı zorluklarla değişim yaşaması beni karaktere çok yakın hissettirdi. Hikayenin daha çok bir kadın hikayesi olması ise heyecanımı artırdı...Hayat tekdüze gitmiyor hiçbir zaman. Zaten gitmesin de, çok sıkıcı olurdu... Başlangıçlar ne kadar heyecanlı olsa da, bir o kadar da zordur bence. Çünkü yenidir. Neyle karşılaşacağını bilemezsin. Emek ve sabırla olan her şey yolunu bulur.At çiftliğine gidiyorum. Doğanın içinde olmak bana huzur veriyor ve aynı zamanda açık havada spor yapmış oluyorum.Nerede olduğumun pek bir önemi yok. Kendimi en ait hissettiğim yerin sevdiklerimin yanında olmak olduğunu daha yeni anlamaya başladım. Ondan önce hep bir arayış içindeydim sanırım. Ait olduğum yeri arıyordum belki de.Hayatta her konuda en iyisi olmak isterdim tabii ama bir seçim yapmam lazım madem, empati derdim. İnsanları daha iyi anlama ve çözümleme yeteneğim daha iyi olsun isterdim.Zaman geçtikçe üzücü anılarımın etkisi azalıyor bende. Şanslı hissediyorum kendimi. Güzel anılardan bahsetmek gerekirse, biri İstanbul'a gelmek oldu. İlk set günümde eve dönüş yolunda "Eğer gece saat tam 12'de Boğaz Köprüsü'ne yetişirsem, İstanbul'da kalacağım" diye totemim vardı, yoksa sihir sona erecek ve yurt dışına geri dönecektim. Yetiştim ve sonuç; İstanbul'da kaldım.Gün içinde birçok şey için havalara uçabiliyorum. Mesela güzel yemek yediğimde, sette erken paydos verildiğinde, şu an uzakta olan sevdiklerimi gördüğümde, duygulu bir sahnenin üstesinden geldiğimde ve tatil programı yaptığımda.Mütevazı olmak başka bir şey. Yani mütevazı olmak demek, 'elindekiyle yetinmen gerek' demek değil. Elimizdekinin değerini bilip şükretmeliyiz ama daha fazlasını istemek doğamızda var ve istemeliyiz de. Azla yetinmek daha çoğuna cesaret etmemektir. Risk almanın ve konfor alanından çıkmanın insanı başarıya götüreceğini düşünüyorum.Almanya'da doğup büyüdüm;sevgi dolu bir aileniniçinde... Evin küçük prensesiydim.Ailem her konudabana destek çıktı, birdediğimi iki etmedilerhiçbir zaman. Bukonuda gerçektençok şanslıyım. Çok küçükyaşlarda tek başıma ülkeülke gezmeye başladım.Başta korksalar da zamanlagüvenlerini kazandım.Onların desteğiyle zoru başardım.Eğitimimi tamamladım,özgür bir şekildeülke ülke gezdim veşimdide sevdiğimmesleği yapıyorum.Bilmem çok şey var. Meselabir sanat filminde oynamak isterdim...Bu beni havalara uçururdu.Ya da dünyayı gezebilmeserüvenime tekrardan vakit ayırıpgezmek isterdim... Ya da bütünsevdiklerimle bir araya gelmekbeni çok mutlu ederdi, malum çoğuşehir veya yurt dışında.Tam tersi, böyle anlarda kendimeve etrafıma daha da çokodaklanıyorum.Yemek yemeği seviyorum, yemekolmadan olmaz.O anki ruh halime göre hareketediyorum. Aslında son derecesakin gözüküyorum, ilişkimde veyasevdiklerime karşı duygularımıher zaman net bir şekilde ifadeediyorum.Öyle bir ayırım yapamam. Seneler geçtikçe edindiğim tecrübelerin beni değiştirdiğini söyleyebilirim sadece. Artık ne istemediğimi daha iyi biliyorum. Mükemmel olmaya çalışmıyorum mesela çünkü mükemmeliyetçilik başkasına odaklıdır. Risk almayı seviyorum ve bu beni daha özgür hale getiriyor.Sıkı bir moda takipçisideğilim amailgimi çekmiyor dadeğil. Farklı giyinmeyiseviyorum. Temiz vegüzel giyinmenin ruhumuzuetkilediğinidüşünüyorum. Bu dabenim için yeterli.Kıyafetlerimi genellikleruh halimegöre seçiyorum amatabii ki vitrinde veyasosyal medyada gördüğümüzkıyafetler deseçimlerimi etkiliyor.