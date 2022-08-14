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Giriş Tarihi: 14.8.2022

‘Gül Masalı’nda ‘Gonca’yı canlandıran Gülper Özdemir: Hayatım yaş günümde aldığım haberle değişti

‘Gül Masalı’nda ‘Gonca’yı canlandıran Gülper Özdemir: Hayatım yaş günümde aldığım haberle değişti

Isparta’da çekilen atv dizisi ‘Gül Masalı’nda ‘Gonca’yı canlandıran Gülper Özdemir, karakteriyle aynı kaderi paylaştığını söyledi: “Senaryo bana tam doğum günümde geldi. Senaryodaki benim karakterim de tam doğum gününde bir haber alıyor ve hikayesi o gün başlıyor. Isparta’ya gidiyor ve orada kalıyor. Onunla aynı kaderi paylaşmış olduk yani”

Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Gülper Özdemir, eğitim hayatının bir kısmını da orada tamamlayıp, bu eğitimi Paris'te aldığı oyunculuk eğitimiyle taçlandırmış. Eğitim hayatını Amerika'daki Truman State University'de tamamlayan oyuncu, zaman içinde hem Türk hem Alman tiyatrolarında da sahne aldı. 30 yaşındaki Özdemir, şimdilerde atv ekranlarında yayınlanan 'Gül Masalı' dizisindeki 'Gonca' karakteriyle adından söz ettiriyor. Şamdan Plus dergisi, Özdemir'i bir günlüğüne dizi çekimlerinin sürdüğü Isparta'dan alıp İstanbul'a getirip keyifli bir çekim gerçekleştirdi.
'Gül Masalı' nasıl bir yolculuk sizin için?
Senaryo bana tam doğum günümde geldi ve bunun ilginç olan tarafı ise senaryodaki benim karakterim de tam doğum gününde bir haber alıyor ve hikayesi o gün başlıyor. Isparta'ya gidiyor ve orada kalıyor. O açıdan biraz da aslında onunla aynı kaderi paylaşmış olduk.
'Gül Masalı'nın senaryosunu okuduğunuzda, rolü kabul etmeniz konusunda size 'evet' dedirten şey neydi?
'Gonca'nın bir şeylerin peşinde koşması ve o yolculukta yaşadığı zorluklarla değişim yaşaması beni karaktere çok yakın hissettirdi. Hikayenin daha çok bir kadın hikayesi olması ise heyecanımı artırdı...



AT ÇİFTLİĞİNE GİDİYORUM

Canlandırdığınız karakter hayata yeniden başlamaya çalışıyor. Sizde başlangıçlar sancılı mı yoksa rahat mı olur?
Hayat tekdüze gitmiyor hiçbir zaman. Zaten gitmesin de, çok sıkıcı olurdu... Başlangıçlar ne kadar heyecanlı olsa da, bir o kadar da zordur bence. Çünkü yenidir. Neyle karşılaşacağını bilemezsin. Emek ve sabırla olan her şey yolunu bulur.
Rutin bir gününüz nasıl geçer?
At çiftliğine gidiyorum. Doğanın içinde olmak bana huzur veriyor ve aynı zamanda açık havada spor yapmış oluyorum.
Almanya'da doğmuş, uzun yıllar orada yaşamış, hatta hayatının bir dönemini de Paris'te geçirmiş biri olarak, şimdi geriye dönüp bakınca kendinizi en ait hissettiğiniz yer neresi oluyor?
Nerede olduğumun pek bir önemi yok. Kendimi en ait hissettiğim yerin sevdiklerimin yanında olmak olduğunu daha yeni anlamaya başladım. Ondan önce hep bir arayış içindeydim sanırım. Ait olduğum yeri arıyordum belki de.
Hangi konuda 'hep en iyi' olma şansınızı kullanmak isterdiniz?
Hayatta her konuda en iyisi olmak isterdim tabii ama bir seçim yapmam lazım madem, empati derdim. İnsanları daha iyi anlama ve çözümleme yeteneğim daha iyi olsun isterdim.
Unutamadığınız bir anınızı anlatmanızı istesek...
Zaman geçtikçe üzücü anılarımın etkisi azalıyor bende. Şanslı hissediyorum kendimi. Güzel anılardan bahsetmek gerekirse, biri İstanbul'a gelmek oldu. İlk set günümde eve dönüş yolunda "Eğer gece saat tam 12'de Boğaz Köprüsü'ne yetişirsem, İstanbul'da kalacağım" diye totemim vardı, yoksa sihir sona erecek ve yurt dışına geri dönecektim. Yetiştim ve sonuç; İstanbul'da kaldım.



KONFOR ALANINDAN ÇIKMALIYIZ

En son ne için mutluluktan havalara uçtunuz?
Gün içinde birçok şey için havalara uçabiliyorum. Mesela güzel yemek yediğimde, sette erken paydos verildiğinde, şu an uzakta olan sevdiklerimi gördüğümde, duygulu bir sahnenin üstesinden geldiğimde ve tatil programı yaptığımda.
'Azla yetinmek' konusu sizin için ne anlam ifade ediyor?
Mütevazı olmak başka bir şey. Yani mütevazı olmak demek, 'elindekiyle yetinmen gerek' demek değil. Elimizdekinin değerini bilip şükretmeliyiz ama daha fazlasını istemek doğamızda var ve istemeliyiz de. Azla yetinmek daha çoğuna cesaret etmemektir. Risk almanın ve konfor alanından çıkmanın insanı başarıya götüreceğini düşünüyorum.



AİLEMİN DESTEĞİYLE ZORU BAŞARDIM

Nerede, nasıl bir çocukluk geçirdiniz, biraz anlatır mısınız?
Almanya'da doğup büyüdüm; sevgi dolu bir ailenin içinde... Evin küçük prensesiydim. Ailem her konuda bana destek çıktı, bir dediğimi iki etmediler hiçbir zaman. Bu konuda gerçekten çok şanslıyım. Çok küçük yaşlarda tek başıma ülke ülke gezmeye başladım. Başta korksalar da zamanla güvenlerini kazandım. Onların desteğiyle zoru başardım. Eğitimimi tamamladım, özgür bir şekilde ülke ülke gezdim ve şimdide sevdiğim mesleği yapıyorum.

SANAT FİLMİNDE OYNARSAM HAVALARA UÇARIM

Şu an sizi mutluluktan havalara uçuracak bir şey olsa, bu ne olur?
Bilmem çok şey var. Mesela bir sanat filminde oynamak isterdim... Bu beni havalara uçururdu. Ya da dünyayı gezebilme serüvenime tekrardan vakit ayırıp gezmek isterdim... Ya da bütün sevdiklerimle bir araya gelmek beni çok mutlu ederdi, malum çoğu şehir veya yurt dışında.
Mutluluktan ayaklarınızın yerden kesildiği anlarda mesela, belki de mutluluk sarhoşluğuyla kendinizden uzaklaştığınız oluyor mu hiç?
Tam tersi, böyle anlarda kendime ve etrafıma daha da çok odaklanıyorum.

OLMAZSA OLMAZIM YEMEK

Hayatta "O olmadan olmaz" dediğiniz herhangi bir şey var mı?
Yemek yemeği seviyorum, yemek olmadan olmaz.
İkili ilişkilerde nasılsınız?
O anki ruh halime göre hareket ediyorum. Aslında son derece sakin gözüküyorum, ilişkimde veya sevdiklerime karşı duygularımı her zaman net bir şekilde ifade ediyorum.

RİSK ALMAYI SEVİYORUM

Ünlü olmadan önceki siz ve şimdiki haliniz arasında kıyaslama yapacak olursanız... Sizi siz yapan en önemli özelliğiniz nedir?
Öyle bir ayırım yapamam. Seneler geçtikçe edindiğim tecrübelerin beni değiştirdiğini söyleyebilirim sadece. Artık ne istemediğimi daha iyi biliyorum. Mükemmel olmaya çalışmıyorum mesela çünkü mükemmeliyetçilik başkasına odaklıdır. Risk almayı seviyorum ve bu beni daha özgür hale getiriyor.

KIYAFETLERİMİ RUH HALİME GÖRE SEÇERİM

Moda olana bakış açınız nasıl peki?
Sıkı bir moda takipçisi değilim ama ilgimi çekmiyor da değil. Farklı giyinmeyi seviyorum. Temiz ve güzel giyinmenin ruhumuzu etkilediğini düşünüyorum. Bu da benim için yeterli.
Kıyafet seçimlerinizde trendler mi yoksa o sıradaki ruh haliniz mi belirleyici oluyor?
Kıyafetlerimi genellikle ruh halime göre seçiyorum ama tabii ki vitrinde veya sosyal medyada gördüğümüz kıyafetler de seçimlerimi etkiliyor.

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‘Gül Masalı’nda ‘Gonca’yı canlandıran Gülper Özdemir: Hayatım yaş günümde aldığım haberle değişti
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