Bir Küçük Gün Işığı’nın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

ATV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nın fragmanı yayınlandı! 'Bir Küçük Gün Işığı'ndan ilk kareler! | Video

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı, zengin iş adamı Fırat ile kesişince her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile eylülde atv'de.