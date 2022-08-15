Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Utkan Yalçınkaya: “Babam olmasaydı bu mesleği tanıyamazdım”

Ailen nasıl tepki verdi?

Babam hepimize tek tek mutfağı gösterdi. Kararı bize bıraktı. Yetenek de olduğu için şu an buradayım.

Herkes aşçı olabilir mi? Aşçı olmak için belirli bir şart var mı?

Herkes yapamaz. Bu işi çok sevmek lazım. Sevmediğin zaman hiçbir şey yapılmaz ama bu işi daha da sevmek lazım. Baskı var, stres var, zamanla yarışma var, Mehmet Şef var. Bu sebeple herkesin yapabileceğini düşünmüyorum.

MasterChef'e katılmayı düşündün mü?

Soyadı benzerliği olunca sıkıntı oluyor. Ama katılmak isterdim. Keşke Mehmet Şef ile tanışmasaydık da yarışmaya katılabilseydim. Ama babam olmasaydı bu mesleği tanımazdım.