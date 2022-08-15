Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Utkan Yalçınkaya: “Babam olmasaydı bu mesleği tanıyamazdım”

Yalçınkaya sinirli olarak bilinen babası Mehmet Yalçınkaya hakkında ise "Babam evde sinirli değil. Normal hayatında o da normal bir insan. O adam mutfağa girince değişiyor." dedi.
Nasılsın, hayat nasıl gidiyor?
İyiyim. Hayatım normal gidiyor.
Utkan Yalçınkaya kimdir? Biraz kendinden bahseder misin?
Ben Utkan Yalçınkaya. 20 yaşındayım. İstanbul'da doğdum. Boluluyum. Babam gibi aşçılıkla uğraşıyorum.
Günlük hayatında neler yapıyorsun?
Genelde herkesin gibi arkadaş ortamım ile takılıyorum. İşe geliyorum, çıkışta yine arkadaşlarımla takılıyorum. Hayatım rutinleşmeye başladı.
Aşçılığa olan merakın nasıl başladı?
Aşçılığa olan merakım babamdan dolayı başladı. Ben küçükken de babama aşçı olacağımı söylüyormuşum. Babam da görünce kanım ısındı. Aslında abime ve kardeşime de mutfağı gösterdi ama aralarından en çok beğendim.
Ailen nasıl tepki verdi?
Babam hepimize tek tek mutfağı gösterdi. Kararı bize bıraktı. Yetenek de olduğu için şu an buradayım.
Herkes aşçı olabilir mi? Aşçı olmak için belirli bir şart var mı?
Herkes yapamaz. Bu işi çok sevmek lazım. Sevmediğin zaman hiçbir şey yapılmaz ama bu işi daha da sevmek lazım. Baskı var, stres var, zamanla yarışma var, Mehmet Şef var. Bu sebeple herkesin yapabileceğini düşünmüyorum.
MasterChef'e katılmayı düşündün mü?
Soyadı benzerliği olunca sıkıntı oluyor. Ama katılmak isterdim. Keşke Mehmet Şef ile tanışmasaydık da yarışmaya katılabilseydim. Ama babam olmasaydı bu mesleği tanımazdım.
Yaptığın yemeklerde baban ile anlaşamadığın durumlar oluyor mu?
Oluyor tabi. Babam beni mutfakta tanımıyor da ben onu tanıyorum. Zaten ben genelde baba demem, şef derim. Anlaşamadığımız çok konu oluyor. Benim amatörlüğüm, onun mükemmeliyetçiliği…
Evde yemekleri kim yapıyor?
Evde yemekleri annem yapıyor. Çok yoğun çalıştığın zaman yemek yiyemeden eve geliyorsun. O zaman da yemek zorunda kalıyorsun. Anne yemeği farklıdır. Hiçbir şeye değişmem.
Yemek ayrımı yapıyor musun? Asla yemem dediğin bir yemek var mı?
Yemek seçmiyorum. Her şeyden tadıyorum. Damak tadını geliştiriyor. Kötü ya da iyi her şeyi tadıyorum. Bir tek bamya sevmem.
Eğer aşçı olmasaydın hangi mesleği yapardın?
Benim elektrik-elektronik merakım var. Küçükken de kabloları birleştirip hareket eden araba yapardım. Belki mühendis olabilirdim.
Kendi dükkanını açmak istiyor musun?
Aslında açmak isterim. Et ya da balık üzerine bir restoran olabilir.
YouTube'da ilerlemeyi düşünüyor musun?
Ben aslında bu konuyu çok düşündüm. Kafamda bir proje de oturtmuştum. Babam restoran yoğun diye beni çağırdı. Ben de restorana odaklandım. Oraya odaklanınca da hevesim kaçtı.
Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?
Babamın projelerinin başında olmak istiyorum. Hem mesleğini hem mutfağını hem de işletmesini bilen takım elbiseli biri olarak görüyorum.
Mehmet Şef'in oğlu olmak nasıl bir duygu?
Aslında güzel bir his. Hayatta da mutfakta da meslekte de disiplin isteyen bir his. Babam benimle arkadaş gibidir. Abim ve kardeşime göre ben mesleğe daha yatkın olduğum için daha fazla zaman geçirdik.
Mehmet Şef normal hayatında da sinirli biri mi?
Babam evde sinirli değil. Normal hayatında o da normal bir insan. O adam mutfağa girince değişiyor.
Senin sinirli bir yapın olması da babandan mı geliyor?
Galiba o babadan geliyor. Küçükken daha fazlaydı. Şimdi yontuyorum.
Mehmet Şef'in oğlu olsaydın tanınır mıydın?
Tanınırdım aslında. Ben bir şeyler yapardım. Ben her türlü sosyal medyaya girerdim.