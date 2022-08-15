Romeo ve Juliet’in şehri Verona’da evlendiler

Aşkları 7 yıl önce dizi çekimleri sırasında İtalya'da başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, önceki akşam Verona'da evlendi. Geçtiğimiz ay Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Almanya'da aile arasında gerçekleşen nikah töreninin ardından, Shakespeare'in ünlü eseri Romeo ve Juliet'in destansı aşkının yaşandığı Verona'da evlenen çifti, yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Törene Pelin Karahan, Ahmet Kural, Aybüke Pusat, Nihal Işıksaçan, Zuhal Acar gibi ünlüler de katıldı. Çift, davetlilere düğün hediyesi olarak KAÇUV'a bağışta bulundu.