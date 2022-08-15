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Giriş Tarihi: 15.8.2022

‘Türkiye’nin en seksi kadını Hülya Avşar’

‘Türkiye’nin en seksi kadını Hülya Avşar’
Sİnan Akçıl, önceki gün Bodrum'da sahne aldı. Türkiye'de birçok sanatçıya beste verdiğini söyleyen Akçıl, "En büyük hayalim rahmetli Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı. Böyle bir şey nasip olmadı, bu saatten sonra da onlar kadar değerli sanatçıların geleceğini düşünmüyorum" dedi. Türkiye'nin en seksi kadınının Hülya Avşar olduğunu söyleyen sanatçı, "Türkiye'de giydiği kıyafetlerle kendisini seksi göstermeye çalışan kadınların yanı sıra, bir sakız hareketiyle seksi olduğunu ispatlayan tek kadın Avşar'dır" diye konuştu.
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‘Türkiye’nin en seksi kadını Hülya Avşar’
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