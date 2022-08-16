10’uncu yıla özel aura teması

Popüler erkek dergisi GQ Türkiye, 10'uncu yılına özel aura temasından yola çıkarak farklı röportajlara yer verdi. Gerçekliğin öznelliğinin, insan beyninin, belleğin ve hafızanın derinliklerine inen GQ Türkiye'nin kapağını ise oyuncu Kaan Yıldırım süslüyor. Dior Men koleksiyonun öne çıkan parçalarını giyen Yıldırım, oyunculuğu ve kendisiyle ilgili önyargılara dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Bodrum'da verdiği ve çok ses getiren 10. yıl partisinin temasını sayfalarına da taşıyan dergide aynı zamanda 'Bullet Train' filmi vizyona giren Brad Pitt röportajı da dikkat çekiyor. Dergide kendi aura'larını yansıtan yaratıcı sektörlerden beş ismin de röportajları yer alıyor: Şarkıcı Güneş, Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, dansçı Buğra Büyükşimşek, oyuncu Yasemin Szawlowski ve Anim Living markasının kurucusu Mina Dilber Temo... Eylül ayında Richard Mille sponsorluğunda gerçekleştirilecek Aura sergisinde yer alan Harun Antakyalı, Ali Abayoğlu, Horasan, Güler Güçlü gibi isimlerin de röportajlarını dergide bulmak mümkün.