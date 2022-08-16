Ersay Üner’den hayat dersi: Bak keyfine kıymet ver kendine’

Şarkıcı Ersay Üner, Alaçatı'da sahneye çıktı. Enerjik yapısı ve esprili konuşmalarıyla beğeni toplayan Üner'i dinlemeye gelenler arasında Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ikilisi de vardı. Saçlarını sarıya boyatan Burak Bulut'un moralinin bozuk olduğunu öğrenen Ersay Üner, arkadaşına şu sözlerle destek verdi: "Dert etmeye değecek bir hayat yok. Senin önüne mutlaka tümsekler çıkar. Takma kafana, bak keyfine. Ben çok duygusal bir adamım. Hayatımın 35 senesini sadece düşünerek ve duygusallıkla harcamışım. Kendime hiç değer vermemişim. Bir gün sabah uyandım ve kendime dedim ki 'N'apıyorsun oğlum, manyak mısın? Acını çek tamam da bunu hayatının tamamı haline getirme.' Kendinize kıymet verin, yaşam bu kadar acıya değmiyor" dedi.