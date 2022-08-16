Geleceğin fenomenleri aranıyor

YENİ şarkısı 'Azar' ile adından söz ettiren sanatçı Faruk K, geleceğin fenomen yıldızlarını keşfetmek için 'Faruk K Azar Yıldızlarını Arıyor' isminde özel bir programa başladı. Faruk K, "Azar' benim hayattaki en büyük ödülüm, Z kuşağıyla tanışmama vesile oldu. Yayıncılık yeni, gözde ve kazançlı bir mesleğe dönüştü. Ben de kariyerini bu yönde geliştirmek isteyen ve programa katılım sağlayan gençlerle bir arada olmak istedim" dedi. Sanatçı, bu etkinlikle beraber katılımcılara 1 milyon TL'den fazla kazanç sağlatmayı hedefliyor