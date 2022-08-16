Müge Anlı’nın babasının ruhu için aşure dağıtıldı

ATV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan ve her bölümü merakla izlenen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Önceki gün Muharrem ayı nedeniyle, Müge Anlı sevenleri tarafından Kızılay'a bağışlanan bir araçla, Eyüpsultan Camii avlusunda, Eyüpsultan Kızılay Kadın ve Gönüllüleri tarafından İhsan Anlı için vatandaşlara aşure, bisküvi ve su dağıtıldı. Müge Anlı'nın babası için Kuranı Kerim ve dualar okunduktan sonra dağıtılan aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılay'ı Eyüpsultan Şube Başkanı Ahmet Şen, "Bağışlanan bu araçla birçok afette de çay su ve çorba dağıtıldı. Vatandaşlar bugün Müge Anlı'nın babası için de dualar etti" dedi.