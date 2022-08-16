‘Türk dostlarımız olmasa bu acının altından kalkamazdık’

'Yalancı' adlı şarkısı büyük ilgi gören Amo988, aslen Iraklı olduğunu, 4 yaşında savaştan kaçıp geldikleri Türkiye'de büyüdüğünü söyledi. Şu an Almanya'da yaşayan ünlü rap'çi, hayat hikayesini şöyle anlattı: "2006 yılında savaş nedeniyle ailem ile birlikte Türkiye'ye kaçtık. Ben o zamanlar henüz 4 yaşındaydım. O dönem insanlar bize maddi ve manevi çok yardımcı oldu. Babam hastaydı, rahatsızlandı. Ameliyat için paraya ihtiyacımız vardı ve etrafımızdaki tüm dostlarımız el birliği ile bu süreci atlatmamızı sağladılar. Öğretmenlerim hep ilgili ve şefkatliydiler. Irkçılık veya mobbing yoktu. Türk dostlarımız bize yardım etmeseydi, bu durumun altından tek başımıza kalkamazdık. Türk insanı gerçekten çok yardımsever." Ünlü rap'çi yeni şarkısı 'Dünya'yla ilgili de "En çok da kendi dünyam olan Müslüman ülkeleri anlatmak istedim. Hayatın bazen bizlere ne kadar zor geldiğini paylaşmak istedim. Türkçe şarkılar yazmaya seviyorum, yazmaya da devam edeceğim" dedi.