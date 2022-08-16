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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Üstün Dökmen’in o sözlerine tepkiler dinmek bilmiyor! Ayrımcı dili kınıyoruz

Üstün Dökmen’in o sözlerine tepkiler dinmek bilmiyor! Ayrımcı dili kınıyoruz

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” sözlerine sanat dünyasından tepki yağdı. Hülya Koçyiğit, Aydilge, Gökçe Kırgız, Alişan ve Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler, Dökmen’in ayrımcı dilini kınadı

'KİNDARLIK MASTER'I YAPMIŞ'
Psikoloji üzerine kitaplar yazan, bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ayrıştırıcı açıklamalarına tepkiler dinmiyor. Hülya Koçyiğit, "Bir kadın psikolog için önemli olan başörtüsü değil, donanımı ve liyakatidir" dedi. Gökçe Kırgız ise "Hâlâ bu zavallı, dışlayıcı nefret söyleminin sürüyor olması utanç verici. Bence siz kindarlıkta master yapmış bir profesörsünüz" dedi.




'BEYNİNİZDEKİ ÖRTÜYÜ KALDIRIN'
ALIŞAN, "İsminin önünde profesör yazan birinin bunları söylemesi şaşırtıcı. Biz başı açık da, kapalı da gayet huzurlu bir şekilde yaşıyoruz" derken Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler ise Dökmen'e "Bir bitmediniz" diye tepki gösterdi. Aydilge de "Ben asıl konuşulması gerekenin kadınların başındaki değil, insanların beynindeki örtü olduğunu düşünüyorum. Asıl sorun bu! Kadınları artık rahat bırakın" dedi.

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Üstün Dökmen’in o sözlerine tepkiler dinmek bilmiyor! Ayrımcı dili kınıyoruz
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