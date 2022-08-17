Son dakika: Yeşilçam’ın usta ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Yeşilçam dünyasından bir isim daha daha aramızdan ayrıldı.
Usta sinema ve tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Sunal ile birçok filmde rol alan Rıza Pekkutsal, 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?
İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü. Oynadığı ilk film Cibali Karakolu'dur. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı.