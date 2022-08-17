Son dakika: Yeşilçam’ın usta ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Yeşilçam dünyasından bir isim daha daha aramızdan ayrıldı.

Usta sinema ve tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Sunal ile birçok filmde rol alan Rıza Pekkutsal, 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.