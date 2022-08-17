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Giriş Tarihi: 17.8.2022 08:07 Son Güncelleme: 17.8.2022 08:13

Son dakika: Yeşilçam'ın usta ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika: Yeşilçam’ın usta ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Usta sinema ve tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal, hayatını kaybetti. Rıza Pekkutsal, Kemal Sunal'la birlikte oynadığı 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Son dakika haberleri: Yeşilçam dünyasından bir isim daha daha aramızdan ayrıldı.

Usta sinema ve tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Sunal ile birçok filmde rol alan Rıza Pekkutsal, 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü. Oynadığı ilk film Cibali Karakolu'dur. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı.

Korkusuz Korkak filminde Memur rolünü canlandırdı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde Hacı Gaffur rolüyle yaptı.

En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir.

Pekkutsal, emekli olduktan sonra İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.

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Son dakika: Yeşilçam'ın usta ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti
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