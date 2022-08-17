‘Üçümüzün şarkı söylemesine hasret kalmışız’

Türkiye'nin efsane müzik grubu MFÖ, uzun zaman sonra ilk kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu.Bir süredir tedavisi devam eden Özkan Uğur'un sahnelere dönmesiyle MFÖ uzun bir aradan sonra tam kadro olarak ilk kez konser verdi. Sevenlerinin tüm şarkılarına eşlik ettiği gecede grup, "Sizin söylemenize hasret kalmışız, üçümüzün söylemesine hasret kalmışız" sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler.MFÖ, seyircilerini davet ettikleri ses oyunu ile konserlerini interaktif bir şova dönüştürdü. Binlerce hayranının birebir uydukları performanslarına MFÖ'den yıldızlı on geldi.Grup, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili "Tedavi süreci olumlu gidiyor. Sahneye çıkmamda hiçbir engel yok. Her şey güzel" sözleriyle sevenlerinin içini bir kez daha rahatlattı. Güner "Özkan'sız konserlerimiz olmuyordu. Biz de yapmıyorduk zaten. Şimdi geldi" derken Mazhar Alanson "Özkan geldi diye çok mutluyuz. Birimiz eksik olunca olmuyor. Nihayet neşemiz geldi" sözleri ile mutluluğunu dile getirdi.