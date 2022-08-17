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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Yeni bir Temel macerası

Yeni bir Temel macerası
Yönetmenliğini Okan Ege Ergüven'in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı'ya ait olan yeni Temel komedisi 'Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası', yeni sezonda sinema seyircisiyle buluşacak. Sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan Temel'in heyecanlı ve komik bir serüvene atılacağı filmde, Temel'i kendisi de Karadenizli ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Reşat Hacıahmetoğlu canlandırıyor. Hacıahmetoğlu'na genç oyuncu Eda Nur Hancı eşlik ediyor. Temel'in en yakın iki arkadaşına ise Ömür Arpacı ve Osman Kot hayat veriyor.
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Yeni bir Temel macerası
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