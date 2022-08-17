Yeşilçam emektarı sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı!

Sinema, tiyatro, dizi ve reklam oyunculuğunun yanı sıra çok sayıda filme sesiyle hayat veren Rıza Pekkutsal, İzmir Buca'da 87 yaşında yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti.
İkinci eşinden 5 ay önce boşandığı ve bir huzurevinde kaldığı öğrenilen Pekkutsal için Buca ilçesindeki Yaylacık Camiinde öğlen namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal, son yolculuğuna uğurlandı | Video
Kemal Sunal'la pek çok filmde rol alan, 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur ve Kaygısızlar dizisindeki Hacı Gaffur karakterleri ile hafızalara kazınan Pekkutsal'ın 20'ye yakın plağa imza attığı da biliniyordu.
İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta'nın da katıldığı cenaze töreni sonrası Pekkutsal'ın cenazesi, Buca Eski Mezarlığı'na defnedildi.
KEMAL SUNAL FİLMLERİYLE TANINDI
İzmir'de 1935 yılında dünyaya gelen Rıza Pekkutsal, seslendirme yaparak komedi tarzında bir plak çıkardı. Buca Halkevi'nde sanat yaşamına başlayan Rıza Pekkutsal, İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.
İstanbul'da da Muammer Karaca ile çalışan Rıza Pekkutsal, Cibali Karakolu filminde rol aldı. 1971-1979 arasında seslendirme sanatçılığı yapan Pekkutsal, 1980'lerde Kemal Sunal filmlerinde aldığı rollerle tanındı.
Usta oyuncu, ilk dizi oyunculuğunu 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisinde "Hacı Gaffur" rolüyle yaptı. En son oynadığı film ise 2007 yapımı "Sıfır Dediğimde" filmi oldu.
Müzik sektörüyle de ilgilenen ve yaklaşık 20 plakta imzası bulunan usta oyuncu, memleketi İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.