Yeşilçam emektarı sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı!

İkinci eşinden 5 ay önce boşandığı ve bir huzurevinde kaldığı öğrenilen Pekkutsal için Buca ilçesindeki Yaylacık Camiinde öğlen namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal, son yolculuğuna uğurlandı | Video

Kemal Sunal'la pek çok filmde rol alan, 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur ve Kaygısızlar dizisindeki Hacı Gaffur karakterleri ile hafızalara kazınan Pekkutsal'ın 20'ye yakın plağa imza attığı da biliniyordu.