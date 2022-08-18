Atv’nin rekortmen dizisi “Kardeşlerim” sete çıktı

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'in 3. sezon çekimlerinden ilk kare basınla paylaşıldı.

Sete çıkan dizi için geri sayım başlarken ilk çekim gününden paylaşılan kareler dizinin fanlarını da heyecanlandırdı. Nefes kesen sezon finalinin ardından tüm gözler 3. sezonda yaşanacaklara odaklanırken yayınlanan fotoğraflar beklentiyi de arttırdı.

Tek dertleri hayat mücadelesi olan "Kardeşlerim" kadrosuna eklenen sürpriz isimler ve gerilim dozu yüksek yepyeni gelişmelerle devam edecek.

"Kardeşlerim" yeni bölümleri ile Eylül'de ATV'de.