‘Çok yoruldum biraz durayım’

Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında üçüncü kez sahneye çıktı. Şarkıları ile seyirciyi mest eden Tilbe, kendine has dansıyla hem oynadı, hem oynattı. Sıra 9/8'lik ritimlere geldiğinde yorulana kadar dans eden sanatçı, "Bayılacağımı hissediyorum, o yüzden duruyorum" sözleri ile kendisini sahnedeki koltuğuna attı. O dakikadan sonra aşk şarkıları ile tempoyu düşüren ünlü sanatçı, müzikseverleri dinlendirdi. Her konserinde stiliyle dikkat çeken Tilbe, saçı ve kıyafetiyle yine ilgi odağı oldu.