Cumhurbaşkanına teşekkür etti

Hayvanseverliğiylebilinen ve özelliklesokak köpeklerininöldürülmesi konusundakihassasiyetiyle dikkatçeken şarkıcı CenkEren, uzun süredir sosyalmedya üzerindenhayvan haklarıyla ilgilisesini duyurmayaçalışıyor. Ünlü şarkıcıönceki gün CumhurbaşkanıRecep TayyipErdoğan'ın bukonuyla ilgili yorumunu alıntılayarakErdoğan'a teşekkür etti.Eren,Erdoğan'ın "Hayvanları korumaksadece görev değil inancımızın, insanlığımızında gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır,bizlere Hüda'nın bir emanetidir" paylaşımınaşöyle karşılık verdi: "Teşekkürler SayınCumhurbaşkanım. Sorunu en adil şekilde hiçbircanlıya zarar vermeden çözeceğinize inancımızsonsuz."