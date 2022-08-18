Cumhurbaşkanına teşekkür etti

Hayvanseverliğiyle
bilinen ve özellikle
sokak köpeklerinin
öldürülmesi konusundaki
hassasiyetiyle dikkat
çeken şarkıcı Cenk
Eren, uzun süredir sosyal
medya üzerinden
hayvan haklarıyla ilgili
sesini duyurmaya
çalışıyor. Ünlü şarkıcı
önceki gün Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'ın bu
konuyla ilgili yorumunu alıntılayarak
Erdoğan'a teşekkür etti.
Eren,
Erdoğan'ın "Hayvanları korumak
sadece görev değil inancımızın, insanlığımızın
da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır,
bizlere Hüda'nın bir emanetidir" paylaşımına
şöyle karşılık verdi: "Teşekkürler Sayın
Cumhurbaşkanım. Sorunu en adil şekilde hiçbir
canlıya zarar vermeden çözeceğinize inancımız
sonsuz."