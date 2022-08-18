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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Cumhurbaşkanına teşekkür etti

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Cumhurbaşkanına teşekkür etti
Hayvanseverliğiyle bilinen ve özellikle sokak köpeklerinin öldürülmesi konusundaki hassasiyetiyle dikkat çeken şarkıcı Cenk Eren, uzun süredir sosyal medya üzerinden hayvan haklarıyla ilgili sesini duyurmaya çalışıyor. Ünlü şarkıcı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili yorumunu alıntılayarak Erdoğan'a teşekkür etti.



Eren, Erdoğan'ın "Hayvanları korumak sadece görev değil inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda'nın bir emanetidir" paylaşımına şöyle karşılık verdi: "Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Sorunu en adil şekilde hiçbir canlıya zarar vermeden çözeceğinize inancımız sonsuz."
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Cumhurbaşkanına teşekkür etti
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